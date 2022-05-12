Строительство каркасных домов в Крыму

Работаемс мат.капиталом
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домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
домов
построено
Мы составим проект именно под Ваши
пожелания и рассчитаем его до винтика
производственных
цехов
складов готовой
продукции
цехов станочной
распиловки
Каркасный дом
Мы учли каждый нюанс в строительстве дома
и предлагаем Вам продуманное решение
Контробрешетка дает Вашему дому "дышать"
Мембранная пленка защищает утеплитель и стены Вашего дома от влаги и пара
Имитация бруса выдержит любую погоду, легко монтируется и прекрасно смотрится
Гипсокартон позволяет Вам выбрать любую отделку на свой вкус – обои или покраску
Утеплитель и перекрестный каркас сохраняют тепло в доме
Для контура фундамента используем бетон М300, который имеет повышенную прочность
Гидро- и теплоизоляция защищают бетонную ленту от влаги и конденсата
Силовой объемный каркас из арматуры делает контур фундамента прочнее более чем в 2,5 раза
цеха по производству строганых
пиломатериалов
цехов станочной
распиловки
сушильные камеры работают
24/7
от собственной
котельной
оптовых складов сырья и готовой
продукции
Осталось 5 вопросов из 6
Вы ответили на все вопросы
Поделятся своими эмоциями
Расскажут о том, как мы работали
над их проектом
Раскроют Вам несколько
секретов
по планировке
и выбору
материалов
для отделки
Расскажут, как мы работали над их проектом
Поделятся секретами по планировке и выбору
материалов для отделки
Вы будете видеть
ежедневный фотоотчет
со стройки Посмотреть пример фотоотчета
У Вас будет понимание,
какие работы проводятся
на объекте
Вы сможете спокойно
заниматься любимыми делами
без выезда на объект
технический директор
руководитель проектов
специалист по строительству
архитектор-проектировщик
Сметчик
логист
специалист по снабжению
Сформированное предложение по планировке и проектам
Правильное представление о процессе постройки
Расчет стоимости по смете до рубля
Уверенность в качестве подобранных материалов
Уверенность в надежности нашей компании
Советы по дизайну и рекомендации по внутренней
отделке