Каркасные дома
в Крыму под ключ
Крым, г. Симферополь,
ул. Автомобилистов д. 4
Режим работы:
пн-пт 10:00 - 18:00
+7-978-559-42-36
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Строительство каркасных домов в Крыму
от 15 000 за кв.м. Гарантии по договору.
Срок службы дома до 150 лет.
Под ключ за 3 месяца.

Строительство каркасных домов в Крыму от 15 000 за кв.м. Гарантии по договору.
В Крыму
построено
108 домов

Работаемс мат.капиталом

Любая планировка, которую Вы задумали
Вдали от соседей
Без городского шума и пыли дорог
Свежий воздух для Вас и Ваших детей
Возможность походить босиком по траве
Чистая вода из скважины
Всегда есть место для парковки Вашего автомобиля
Жарьте шашлыки
Выращивайте овощи и фрукты
Ловите рыбу и ходите за грибами
Дышите свежим воздухом
Обсудите будущий дом с нашим проектировщиком
На консультации Вы узнаете:
  • Как подготовить участок к постройке
  • Как подобрать под него фундамент
  • На чем можно сэкономить при постройке дома
Я даю согласие на обработку своих персональных
данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности

Посмотрите каталог готовых проектов
для вашего дома

Каталог проектов

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Барн4/2 (2х этажный)
площадь: 116 м²
в проекте: полноценный второй этаж и небольшая терраса, большое чердачное пространство
Перепланировка: бесплатно
4 406 400 ₽
3 672 000 ₽
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информацию о проекте
3

домов
построено

Барнхаус 3/2 (2 этажа)
площадь: 60 м²
в проекте: полноценный второй этаж и небольшая терраса
Перепланировка: бесплатно
2 383 200 ₽
1 986 000 ₽
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информацию о проекте
1

домов
построено

Хаоке
площадь: 32 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
1 582 800 ₽
1 319 000 ₽
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7

домов
построено

Фиолент
площадь: 120 м²
в проекте: уютная терраса с кровлей
Перепланировка: бесплатно
5 042 400 ₽
4 202 000 ₽
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5

домов
построено

Констанца 7х7
площадь: 98 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
3 759 600 ₽
3 133 000 ₽
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домов
построено

Барнхаус 3
площадь: 41 м²
в проекте: зал с вторым светом, спальная ниша и небольшая терраса
Перепланировка: бесплатно
2 059 200 ₽
1 716 000 ₽
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информацию о проекте
5

домов
построено

Грац
площадь: 24 м²
в проекте: крыльцо
Перепланировка: бесплатно
1 627 200 ₽
1 356 000 ₽
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информацию о проекте
21

домов
построено

Сухум
площадь: 123 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
8 583 600 ₽
7 153 000 ₽
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информацию о проекте
2

домов
построено

Рига
площадь: 103 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 927 200 ₽
4 106 000 ₽
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информацию о проекте
7

домов
построено

Сочи
площадь: 650 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
76 519 200 ₽
63 766 000 ₽
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информацию о проекте
2

домов
построено

Бургас
площадь: 281 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
10 496 400 ₽
8 747 000 ₽
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2

домов
построено

Стамбул
площадь: 142 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
5 730 000 ₽
4 775 000 ₽
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2

домов
построено

Показать ещё проекты
Адлер
площадь: 315 м²
в проекте:
Перепланировка: бесплатно
11 067 600 ₽
9 223 000 ₽
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2

домов
построено

Сиэтл
площадь: 165 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
7 850 400 ₽
6 542 000 ₽
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2

домов
построено

Питсбург
площадь: 219 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
7 688 400 ₽
6 407 000 ₽
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информацию о проекте
2

домов
построено

Калеор
площадь: 167 м²
в проекте: панорамные окна
Перепланировка: бесплатно
5 766 000 ₽
4 805 000 ₽
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информацию о проекте
7

домов
построено

Тулон
площадь: 152 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
6 105 600 ₽
5 088 000 ₽
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информацию о проекте
12

домов
построено

Ричмонд
площадь: 308 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
8 968 800 ₽
7 474 000 ₽
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3

домов
построено

Палермо
площадь: 221 м²
в проекте: панорамные окна
Перепланировка: бесплатно
7 568 400 ₽
6 307 000 ₽
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информацию о проекте
7

домов
построено

Кале
площадь: 165 м²
в проекте: панорамные окна
Перепланировка: бесплатно
6 051 600 ₽
5 043 000 ₽
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4

домов
построено

Торонто
площадь: 218 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
7 242 000 ₽
6 035 000 ₽
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14

домов
построено

Ренн
площадь: 177 м²
в проекте: панорамные окна
Перепланировка: бесплатно
6 622 800 ₽
5 519 000 ₽
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информацию о проекте
8

домов
построено

Амьен
площадь: 165 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
6 157 200 ₽
5 131 000 ₽
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информацию о проекте
8

домов
построено

Олбани
площадь: 232 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
8 324 400 ₽
6 937 000 ₽
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информацию о проекте
11

домов
построено

Франкфурт
площадь: 150 м²
в проекте: балкон
Перепланировка: бесплатно
4 930 800 ₽
4 109 000 ₽
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информацию о проекте
6

домов
построено

Версаль
площадь: 128 м²
в проекте: кабинет
Перепланировка: бесплатно
4 491 600 ₽
3 743 000 ₽
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информацию о проекте
6

домов
построено

Берн
площадь: 174 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
5 522 400 ₽
4 602 000 ₽
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информацию о проекте
6

домов
построено

Штутгарт
площадь: 134 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 328 400 ₽
3 607 000 ₽
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информацию о проекте
6

домов
построено

Брест
площадь: 128 м²
в проекте: кладовая
Перепланировка: бесплатно
4 491 600 ₽
3 743 000 ₽
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информацию о проекте
4

домов
построено

Лион
площадь: 151 м²
в проекте: кладовая
Перепланировка: бесплатно
5 209 200 ₽
4 341 000 ₽
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информацию о проекте
6

домов
построено

Александрия
площадь: 132 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 234 800 ₽
3 529 000 ₽
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информацию о проекте
8

домов
построено

Хельсинки
площадь: 188 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
5 960 400 ₽
4 967 000 ₽
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информацию о проекте
8

домов
построено

Женева
площадь: 128 м²
в проекте: встроенные шкафы
Перепланировка: бесплатно
4 491 600 ₽
3 743 000 ₽
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информацию о проекте
8

домов
построено

Бремен
площадь: 192 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
5 892 000 ₽
4 910 000 ₽
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7

домов
построено

Партенит
площадь: 122 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 593 600 ₽
3 828 000 ₽
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5

домов
построено

Осло
площадь: 24 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
1 792 800 ₽
1 494 000 ₽
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информацию о проекте
7

домов
построено

Каунас
площадь: 96 м²
в проекте: тех. помещение
Перепланировка: бесплатно
5 238 000 ₽
4 365 000 ₽
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информацию о проекте
11

домов
построено

Атланта
площадь: 82 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 759 200 ₽
3 966 000 ₽
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8

домов
построено

Льеж
площадь: 115 м²
в проекте: котельная
Перепланировка: бесплатно
6 390 000 ₽
5 325 000 ₽
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9

домов
построено

Калгари
площадь: 78 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
4 165 200 ₽
3 471 000 ₽
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14

домов
построено

Брюссель
площадь: 226 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
3 861 600 ₽
3 218 000 ₽
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14

домов
построено

Корса
площадь: 226 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
6 157 200 ₽
5 131 000 ₽
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10

домов
построено

Остин
площадь: 114 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
6 212 400 ₽
5 177 000 ₽
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10

домов
построено

Ле Ман
площадь: 128 м²
в проекте: кладовая
Перепланировка: бесплатно
6 572 400 ₽
5 477 000 ₽
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12

домов
построено

Дрезден
площадь: 24 м²
в проекте: гардероб
Перепланировка: бесплатно
5 109 600 ₽
4 258 000 ₽
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15

домов
построено

Бостон
площадь: 103 м²
в проекте: гардероб
Перепланировка: бесплатно
4 958 400 ₽
4 132 000 ₽
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15

домов
построено

Бордо
площадь: 48,5 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
2 857 200 ₽
2 381 000 ₽
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20

домов
построено

Барн4
площадь: 95 м²
в проекте: зал с вторым светом и небольшая терраса
Перепланировка: бесплатно
4 406 400 ₽
3 672 000 ₽
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3

домов
построено

Барн5
площадь: 189 м²
в проекте: зал с вторым светом и комфортно расположенная терраса для вечерних посиделок
Перепланировка: бесплатно
7 366 800 ₽
6 139 000 ₽
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2

домов
построено

Ай-Петри
площадь: 141 м²
в проекте: 2 террасы
Перепланировка: бесплатно
5 604 000 ₽
4 670 000 ₽
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79

домов
построено

Судак
площадь: 80 м²
в проекте: терраса, балкон
Перепланировка: бесплатно
3 313 200 ₽
2 761 000 ₽
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48

домов
построено

Бахчисарай
площадь: 119 м²
в проекте: терраса
Перепланировка: бесплатно
3 896 400 ₽
3 247 000 ₽
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55

домов
построено

Керчь
площадь: 105,5 м²
в проекте: крыльцо
Перепланировка: бесплатно
3 801 600 ₽
3 168 000 ₽
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85

домов
построено

Саки
площадь: 79,7 м²
в проекте: терраса 6м2, кукушка
Перепланировка: бесплатно
4 021 200 ₽
3 351 000 ₽
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65

домов
построено

Констанца 8х8
площадь: 128 м²
в проекте: крыльцо, балкон
Перепланировка: бесплатно
4 436 400 ₽
3 697 000 ₽
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58

домов
построено

Балаклава
площадь: 173 м²
в проекте: терраса 72,8м2
Перепланировка: бесплатно
9 486 000 ₽
7 905 000 ₽
Посмотреть проект
Нажмите и посмотрите подробную
информацию о проекте
27

домов
построено

Смотреть все проекты

Хотите индивидуальный проект?
За годы нашей работы мы спроектировали
более 1500 домов в Крыму.
Поможем учесть множество важных
нюансов и все ваши пожелания!

‘‘
Меня зовут Ирина,
я - руководитель проектов компании
«Роскошный дом»

Мы составим проект именно под Ваши

пожелания и рассчитаем его до винтика

,,
Подобрать проект
вместе с Ириной
Подобрать
проект
Древесина для Вашего
дома будет заготовлена на производстве
  • 5

    производственных
    цехов

  • 7

    складов готовой
    продукции

  • 5

    цехов станочной
    распиловки

Профессионально спроектируем
каждую деталь
 вашего будущего дома!

Каркасный дом

‘‘
Меня зовут Евгений, я технический директор компании «Роскошный дом»

Мы учли каждый нюанс в строительстве дома
и предлагаем Вам продуманное решение

,,

Вентиляция
развернутьсвернуть
Мы устанавливаем контробрешетку с мембраной Изоспан класса АМ, за счет чего Ваш дом будет «дышать», и в нем всегда будет свежий воздух
Каркас
развернутьсвернуть
В каркасе мы используем разгрузочный ригель и двойные обвязки для распределения нагрузки между стенами, за счет чего прочность каркаса увеличивается в 3 раза, и Вы будете уверены в соблюдении СНиП
Геометрия
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Мы врезаем в стойки стен укосины, которые укрепляют каркас дома на 70%, благодаря чему Ваш дом сохранит свою форму на долгие годы
Утепление
развернутьсвернуть
Перекрестный каркас сохранит стены и утеплитель от промерзания, за счет чего срок службы Вашего дома будет в 2 раза больше, и Вы сэкономите до 37% на отоплении дома

Контролируем качество
на каждом этапе от фундамента
до крыши

Материалнажмите и посмотритеВы смотрите
Фундаментнажмите и посмотритеВы смотрите
  • Экономия на отоплении
    до 37%
  • Обработка материала огнебиозащитным
    составом
  • Расчет сметы с точностью
    до винтика
  • Северная древесина хвойных
    пород
*Данное изображение не является показателем сборки дома, оно показывает материалы

Контробрешетка дает Вашему дому "дышать"

Мембранная пленка защищает утеплитель и стены Вашего дома от влаги и пара

Имитация бруса выдержит любую погоду, легко монтируется и прекрасно смотрится

Гипсокартон позволяет Вам выбрать любую отделку на свой вкус – обои или покраску

Утеплитель и перекрестный каркас сохраняют тепло в доме

Обсудите будущий дом с техническим директором
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  • 100 лет гарантии
    на фундамент
  • F200 морозостойкость бетона
    по ГОСТу 19804-2012
  • 200 циклов замораживания
    и оттаивания
Конструкция ленточного фундамента

Для контура фундамента используем бетон М300, который имеет повышенную прочность

Гидро- и теплоизоляция защищают бетонную ленту от влаги и конденсата

Силовой объемный каркас из арматуры делает контур фундамента прочнее более чем в 2,5 раза

Обсудите будущий дом с техническим директором
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
или просто позвоните нам +7-978-559-42-36

Для вашего дома мы используем высоко качественную древесину и современные методы её заготовки и обработки

  • 3

    цеха по производству строганых
    пиломатериалов

  • 5

    цехов станочной
    распиловки

  • 4

    сушильные камеры работают
    24/7
    от собственной
    котельной

  • 7

    оптовых складов сырья и готовой

    продукции

‘‘
Меня зовут Алексей,
я занимаюсь логистикой и снабжением
в компании «Роскошный дом» Посмотрите полезное видео заготовки материала для Вашего будущего дома
,,

Хорошая скидка за честные ответы!
Пройдите опрос за 2 минуты.

Осталось 5 вопросов из 6

Вы ответили на все вопросы

Какой тип постройки Вас интересует?
Вопрос 1 из 6
Дом, чтобы жить в нем круглый год
Дача на лето
Сколько будет этажей?
Вопрос 1 из 6
1
2
Какую площадь Вы хотите?
Вопрос 1 из 6
До 50 м2
От 50 м2 до 80 м2
От 80 м2 до 120 м2
Больше 120 м2
Чем хотите дополнить свой будущий проект?
Вопрос 1 из 6
Терраса
Балкон
Эркер
Навес для машины
Есть ли у Вас участок?
Вопрос 1 из 6
Есть, электричество подведено
Нет, электричество не подведено
Нет
Вы уже знаете, какую планировку хотите?
Вопрос 1 из 6
Да, уже знаем, что хотим
Рассмотрим Ваши варианты
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  • 259 реальных
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Развёрнутый отзыв о работе с нашей компанией от клиента из Москвы.
Отзыв о проекте "Констанца" в размере дома 8 на 8 метров, 2 этажа (мансардный)
Отзыв клиента о проекте дома "Констанца"
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наши реализованные
проекты

Приглашаем посетить
построенные объекты
и оценить объективно
что Вы получите

Вы сможете посетить объект в процессе постройки. Пообщаетесь с техническим
директором и с прорабом.
Наши клиенты:

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    над их проектом

  • Раскроют Вам несколько
    секретов
    по планировке
    и выбору
    материалов
    для отделки

  • Расскажут, как мы работали над их проектом

  • Поделятся секретами по планировке и выбору
    материалов для отделки

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Вы будете иметь максимальный контроль и минимальные хлопоты
при проведении строительства
с нашей компанией!

Наблюдайте, как
мы строим дом
Вашей мечты

  • Вы будете видеть


    ежедневный фотоотчет
    со стройки Посмотреть пример фотоотчета

  • У Вас будет понимание,


    какие работы проводятся
    на объекте

  • Вы сможете спокойно


    заниматься любимыми делами
    без выезда на объект

Наша команда будет контролировать каждый этап строительства Мы отвечаем за качество и сроки!

В Вашем проекте будут задействованы:
Евгений

технический директор

Строительство каждого нашего объекта проводится под контролем технического директора Евгения. На любом этапе работ Вы сможете с ним связаться напрямую и уточнить информацию по Вашему дому.
Ирина,

руководитель проектов

Поможет определиться с будущим проектом, подберет материалы и даст Вам понимание, как происходит процесс постройки дома
Дмитрий,

специалист по строительству

Проконтролирует работу бригады на объекте. Будет держать Вас в курсе всех промежуточных работ. За счет этого Вы будете спокойны за сроки и качество строительства
Егор,

архитектор-проектировщик

Поможет определиться с планировкой Вашего будущего дома или составит индивидуальный проект по Вашим пожеланиям
Евгения,

Сметчик

Сформирует итоговый расчет будущего строительства с учетом работ, материалов и доставки
Александр,

логист

Организует грамотную доставку материалов на Ваш участок в удобное для Вас время
Алексей,

специалист по снабжению

Закажет материалы у официальных поставщиков по смете, договорится о стоимости материалов и проконтролирует их качество

Давайте обсудим ваши
пожелания и вопросы
на встрече в нашем офисе

Мы будем рады видеть Вас в нашем офисе!
Что Вы получите от встречи в офисе:

  • Сформированное предложение по планировке и проектам

  • Правильное представление о процессе постройки

  • Расчет стоимости по смете до рубля

  • Уверенность в качестве подобранных материалов

  • Уверенность в надежности нашей компании

  • Советы по дизайну и рекомендации по внутренней
    отделке

Для Вашего удобства

и оказания полной консультации
мы проводим встречи
по предварительной
записи
Что Вы получите от встречи в офисе:

  • Предложение по планировке и проектам

  • Расчет стоимости по смете

  • Уверенность в качестве подобранных материалов

Позвоните нам
или оставьте заявку.
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с политикой конфиденциальности
Контакты
  • телефон: +7-978-559-42-36
  • email: roskdom@yandex.ru
  • график работы: пн-пт 10:00 - 18:00
  • соц сети:
  • адрес: Крым, г. Симферополь,
    ул. Автомобилистов д. 4
Всегда есть место для парковки Вашего автомобиля!